Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse isi continua ofensiva in sudul Ucrainei, incercand sa avanseze in directia Bugul de sud, al doilea cel mai important rau, dupa Nipru, din tara, care se varsa in Marea Neagra, cu scopul de a ajunge la granita administrativa a regiunii Herson si de a o ocupa in totalitate, se arata in buletinul…

- Fortele ruse isi continua ofensiva in sudul Ucrainei, incercand sa avanseze in directia Bugul de sud – al doilea cel mai important rau, dupa Nipru, din tara, care se varsa in Marea Neagra – cu scopul de a ajunge la granita administrativa a regiunii Herson si de a o ocupa in totalitate, releva un buletin…

- Fortele ucrainene au anuntat ca au recucerit 11 localitati din regiunea Herson din sudul Ucrainei in ultimele cateva zile, informeaza vineri dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Noi interceptari de convorbiri telefonice ale unor militari rusi, facute publice miercuri de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), releva ca unii soldati rusi - trimisi in Ucraina pentru "demilitarizare" si "denazificare", asa cum sustine Kremlinul - se fac responsabili de abuzuri - de…

- Forțele ucrainene au recaștigat controlul asupra orașul Trostyanets de langa Sumi, in estul Ucrainei, și lucreaza pentru a impinge forțele ruse din Herson, in sud, a declarat un inalt oficial american al apararii, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele rusesti au preluat sambata controlul asupra unei mari baze militare din apropierea orasului ucrainean Herson, potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, in comentarii transmise de Interfax, relateaza DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Agentia ucraineana Unian sustine ca asa-numita armata transnistreana a trecut in stare de alerta. Decizia vine pe fondul incercarii rușilor de a cuceri tot sudul Ucrainei, pana la Odesa, inchizand astfel accesul catre Marea Neagra și Marea Azov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fortele ruse au intrat in orasul Herson din sudul Ucrainei, dar autoritatile ucrainene controleaza in continuare cladirea administratiei municipale, a declarat marti la televiziune un consilier in cadrul Ministerului de Interne ucrainean, Vadim Denisenko, potrivit Reuters. Fii la curent cu…