Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Reprezentanților din Statele Unite au votat în cursul nopții de miercuri spre joi articolul de inculpare a președintelui american Donald Trump pentru abuz în putere, în vederea demiterii acestuia, relateaza site-ul postului CNN, citat de Mediafax.Camera reprezentanților…

- Trump este acuzat de adversarii sai democrati ca a inghetat aproape 400 milioane de dolari ajutor de securitate destinat Ucrainei pentru a face presiune asupra presedintelui Volodimir Zelenski sa deschida investigatii in legatura cu principalul rival al presedintelui american pentru cursa prezidentiala…

- Fostul consilier in probleme de securitate nationala, John Bolton, s-a alarmat cu privire la presiuni exercitate de Casa Alba asupra Ucrainei cu scopul ca Kievul sa ancheteze cu privire la fostul vicepresedinte american Joe Biden si i-a cerut lui Fiona Hill, una dintre colaboratoarele sale, sa sesizeze…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, susține ca are informații despre afaceri necurate pe care Joe Biden le-ar avea in Romania. A facut aceasta dezvaluire la televiziunea de casa a președintelui american, Fox News, dar nu dat niciun detaliu Avem multe dezvaluiri. "Inca n-am ajuns…

- Statele Unite au validat vanzarea catre Ucraina a 150 de lansatoare de rachete antitanc de tip Javelin, evocata in convorbirea la telefon intre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski aflata la originea anchetei in vederea destituirii presedintelui american, relateaza AFP si The Associated…

- Statele Unite au validat vanzarea catre Ucraina a 150 de lansatoare de rachete antitanc de tip Javelin, evocata in convorbirea la telefon intre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski aflata la originea anchetei in vederea destituirii presedintelui american, relateaza AFP.

- Statele Unite au validat joi vanzarea catre Ucraina de rachete antitanc Javelin, amintite in cursul discutiei telefonice dintre Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la originea anchetei deschise impotriva presedintelui american in vederea destituirii, relateaza AFP. Departamentul…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat o noua vanzare de rachete antitanc Javelin catre Ucraina, in valoare de 39 de milioane de dolari, relateaza Bloomberg, care citeaza trei surse familiarizate cu tema. Astfel, Departamentul de Stat a aprobat, iar Congresul a semnat neoficial vanzarea suplimentara…