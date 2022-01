Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, a venit miercuri la sediul MAE rus pentru a transmite raspunsurile scrise ale Washingtonului la cererile Moscovei privind securitatea europeana, a anuntat diplomatia rusa intr-un comunicat, relateaza agentiile internationale de presa.

- Ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, a venit miercuri la sediul MAE rus pentru a transmite raspunsurile scrise ale Washingtonului la cererile Moscovei privind securitatea europeana, potrivit unei relatari a ziarului rus Kommersant, care nu a precizat sursa informatiei, scrie Reuters.

- Acumularea trupelor rusești la granița cu Ucraina este provocarea clara a Moscovei la adresa ordinii globale. Europa se afla in pragul unui conflict militar major, iar capacitatea Washingtonului de a influența deciziile Rusiei folosind sancțiuni pare o strategie depașita. Sancțiunile de pana acum s-au…

- Livrarile de gaz rusesc nu ar trebui supuse sanctiunilor Uniunii Europene în criza privind Ucraina, considera ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, potrivit DPA.Gazoductul Nord Stream 2 din Marea Baltica ar trebui de asemenea exclus, a subliniat politicianul conservator în…

- Rusia va raspunde "militar" la ceea ce percepe ca fiind o invadare a flancului sau vestic de catre NATO, a declarat luni un diplomat de rang înalt, potrivit Moscow Times.Amenințarea ministrului adjunctul de externe, Serghei Ryabkov, vine în urma reclamațiilor Moscovei cu…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

- Rusia acuza Occidentul ca isi aduna forte la granitele sale si ale Belarusului in remarci ce par a oglindi avertismentele recente ale SUA referitoare la pozitionarea agresiva a Moscovei in raport cu Ucraina, relateaza The Guardian.