Ucraina a renunţat la lista neagră a companiilor care fac afaceri în Rusia Sfarsitul listei negre, care a stanjenit aproximativ 50 de companii importante identificate ca opereaza in Rusia si ajuta indirect in razboiul Kremlinului din Ucraina, reprezinta o concesie a Kievului, deoarece incearca sa mentina un sprijin international fragil. Criticii spun ca campania de ”nume si rusine” a fost neplacuta si subiectiva, in timp ce sustinatorii spun ca a scos la iveala modul in care industria a ramas loiala Moscovei. Decizia a marcat nu numai sfarsitul listei, dar si parti de informatii de pe un site web asociat au disparut. B4Ukraine, o coalitie de grupuri ale societatii civile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

