Ucraina a redus tranzitul de gaze către Europa cu 38% BUCUREȘTI, 3 ian -Sputnik. Tranzitul de gaze catre Europa in 2020 s-a ridicat la 55,8 miliarde de metri cubi, ceea ce reprezinta cu 38% mai puțin decat in ​​2019, Gazprom a platit deja integral pentru intregul volum de capacitați comandate conform contractului, a declarat sambata serviciul de presa al operatorului ucrainean GTS". © Sputnik / Максим БлиновKosaciov, despre declarația lui Sandu privind datoria „neonesta” pentru gaze La inceputul lunii decembrie, șeful operatorului ucrainean GTS, Serhiy Makogon, a declarat ca tranzitul de gaze din Rusia prin Ucraina de la inceputul anului… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat luni un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, in absenta unui lockdown generalizat, informeaza AFP. A patra cea mai afectata tara din lume, Rusia a raportat 29.350 de infectari noi in ultimele 24 de ore, la un total de peste 2,87 milioane de cazuri. In ceea ce priveste numarul…

- Totuși, in afara statisticilor oficiale, trebuie sa luam in considerare asimptomaticii și persoanele nediagnosticate din cauza numarului prea mic de teste disponibile la nivel de țara. In Romania, de pilda, contacții direcți ai unui bolnav se testeaza doar daca ajung sa dezvolte simptome. 2020 a fost…

- Etnicii maghiari care traiesc in Ucraina se confrunta constant cu intimidari, a afirmat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit caruia aceste presiuni au devenit o politica a guvernului central de la Kiev, relateaza MTI. Seful diplomatiei ungare a scris pe Facebook, dupa o…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Estul Europei a trecut de 5 milioane sambata, anunța Reuters, in timp ce guvernele din intreaga Europa iau masuri pentru a incerca sa limiteze cazurile in creștere, anunța MEDIAFAX. Regiunea, care cuprinde Belarus, Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia,…

- De cateva decenii, in Europa și nu numai a inceput sa ia amploare un fenomen interesant, care pune intr-o lumina noua perspectiva ințelegerii și a cercetarii trecutului: fenomenul de reconstituire istorica sau, așa cum s-a fixat deja in memoria colectiva, acela de reenactment. La momentul actual, diverse…

- Pe parcursul a zece luni din 2020, operatorul de sistem de transport al gazelor din Ucraina LLC (GTSOU) a transmis din țarile UE catre Ucraina in modul shorthaul (un tarif de tranzit preferențial pentru anumite puncte) 6,1 miliarde de metri cubi de gaz și aproape tot acest volum este depozitat inca…

- CHUȘINAU, 6 nov – Sputnik. Echipa de campanie a Maiei Sandu a propus sa fie organizata o singura runda de dezbateri in loc de doua. Se presupune ca aceasta va avea loc miercuri la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM). Șeful statului a vorbit despre acest lucru in cadrul emisiunii saptamanale…

- Masurile se vor incadra intr-un "regim legal special" pe care premierul ii indeamna pe parlamentari sa-l autorizeze pe o perioada de 90 de zile si sunt necesare, a spus Orban, pentru a nu ajunge in situatia ca spitalele sa fie depasite.Premierul ungar a explicat ca Ungaria tinde sa fie…