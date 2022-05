Ucraina: 50 de civili evacuaţi de la combinatul siderurgic Azovstal Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anuntat ca vineri au fost evacuati 50 de civili din combinatul siderurgic Azovstal, ultimul bastion de rezistenta al fortelor ucrainene din Mariupol, orasul-port asediat de trupele ruse, transmite AFP. ‘Astazi am reusit sa scoatem din Azovstal 50 de femei, copii si batrani. Maine dimineata vom continua operatiunea de evacuare’, a anuntat pe Telegram Irina Veresciuk. Ea a acuzat fortele ruse ca au ‘incalcat in mod constant’ incetarea focului decretata de Moscova in timpul evacuarilor.’Evacuarea a fost, asadar, extrem de lenta’, a spus ea. Mai devreme in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

