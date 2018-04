Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Ministerul Muncii. Sute de oameni au iesit in strada, nemultumiti de salariile din Sanatate. Protestul organizat de Sanitas numara 200 de oameni care reclama ca le au fost taiate sporurile. Mai mult, acestia reclama si plafonarea sporurilor la 30%, dar ai acuza si ca noua grila de salarizare…

- Datele Centrului National de Management in Sanatate arata ca anul trecut, numarul mamelor care si-au alaptat bebelusii pina la un an a fost putin peste 27 de mii, in timp ce in 2016, cifra era mai mare cu cinci la suta, aproximativ 28 de mii 300. O situatie alarmanta este in cazul femeilor care isi…

- Tot mai putine femei isi alapteaza copiii. Aceasta practica pierde din popularitate de la an la an. Datele Centrului National de Management in Sanatate arata ca anul trecut, numarul mamelor care si-au alaptat bebelusii pana la un an a fost putin peste 27 de mii, in timp ce

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, introducerea, la sfarsitul anului, a unui program de screening privind factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, informeaza Agerpres. Programul va avea o valoare de 25 de milioane de euro si o durata de ...

- Un studiu facut in SUA estimeaza ca, pina in anul 2020, bolile de inima vor fi principala cauza de mortalitate. Peste 25 de milioane de oameni ar putea sa moara anual din cauza complicatiilor la inima. Deoarece aceste boli au ca principala cauza alimentatia, specialiștii va recomanda ce alimente sa…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Bolile cardiovasculare si depresia sint considerate maladiile secolului XXI. La nivel mondial, afectiunile inimii reprezinta principala cauza de deces. Femeile care sufera de depresie sint supuse unor riscuri mai mari de a dezvoltaboli de inima. Medicii demult cunosc faptul ca depresia este o maladie.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…