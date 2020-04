Stiri pe aceeasi tema

- O alerta cu bomba, lansata miercuri dupa-amiaza a facut ca sediul Președinției Austriei sa fie evacuat in regim de urgența, iar președintele Alexander Vand der Bellen sa fie mutat intr-un loc securizat. Palatul Hofburg din Viena , sediul Presedintiei Austriei, a fost evacuat dupa primirea unui e-mail…

- Peste 260 de milioane de crestini ortodocsi sarbatoresc duminica Pastele in conditii exceptionale, autoritatile invitandu-i, in general, sa ramana acasa pentru a limita raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP. Ortodocsii – aflati in principal in Europa de Est si in fosta URSS – au parte in acest…

- RECOMANDARI PRIVIND CONDUITA DE PREVENȚIE IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE Deplasarea la cumparaturi: ● Daca aveți pana in 65 de ani, incercați pe cat de mult posibil sa evitați intervalul orar 11:00-13:00 pentru cumparaturi. Este extrem de important ca persoanele din grupele de varsta vulnerabile sa…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, cel care controleaza printr-o suita de entitati lantul de retail Metro si postul de radio Europa FM, a anuntat ca a fost diagnosticat cu coronavirus in data de 12 martie si ca se afla in autoizolare inca de atunci, potrivit...

- Concernul Daimler AG, care in Romania deține fabrici in Sebeș și Cugir, anunta ca inchide temporar facilitatile de productie pe care le deține in Europa pentru cel putin doua saptamani din cauza perturbarilor care au afectat lantul de furnizori pe fondul epidemiei de coronavirus – la scurt timp dupa…

- M-am bucurat cateva zile bune ca, in sfarsit, Europa are o natie mai imbecila decat a noastra. Parca toate minunile ultimilor 30 de ani care ne-au facut in mod frecvent de bafta continentului au palit in fata probelor de imbecilitate institutionala si a populatiei din Italia. Parca si perlele Vioricai…

- Jandarmii vranceni vor fi prezenti in misiunile specifice de asigurare a ordinii si sigurantei publice, pe timpul desfasurarii manifestarilor sportive din acest sfarsit de saptamana. Astfel, vor fi asigurate masuri de ordine si siguranta publica la meciurile de minifotbal din Cupa ,,Adrian Olteanu”…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 5,4 și apoi revizuita la 5,2 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie 2020, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 121 de kilometri, in Vrancea, la ora 3:26 și s-a simțit destul…