Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca trebuie sa admitem ca extremismul e real si e o problema. E o problema inclusiv pentru ca partidele establishmentului, asa ca noi, au crezut poate ca dezvoltarea constanta rezolva toate problemele pentru toata lumea. Ne-au sanctionat atacurile nefondate din spatiul public. Conflictul public…

- Dupa patru luni si jumatate de cand a fost scos la licitatie contractul pentru furnizarea si distribuirea merelor, laptelui și produselor lactate, dar si produselor de panificație in scolile primare, gimnaziale si in gradinitele din judetul nostru, CJ a Dolj a desemnat, in sfarsit, firmele castigatoare.…

- „Aici este parte de risc major. Daca ar fi fost un aranajament deja facut, sa se renunțe la Rutte, anunțul ar fi fost facut de americani. Personal aș spune, poate puțin ironic, n-am crezut ca se scoate la concurs postul. Dar se pare ca s-a scos și Klaus Iohannis s-a inscris. Daca prin candidatura lui…

- „Aici este parte de risc major. Daca ar fi fost un aranajament deja facut, sa se renunțe la Rutte, anunțul ar fi fost facut de americani. Personal aș spune, poate puțin ironic, n-am crezut ca se scoate la concurs postul. Dar se pare ca s-a scos și Klaus Iohannis s-a inscris. Daca prin candidatura lui…

- „Avem aceasta mare discrepanța, avem cei mai buni IT-iști din Europa, companiile americane au cei mai mulți angajați din Europa, in Romania și avem un sistem de digitalizare a sistemului public undeva in trecut”, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu la evenimentul AmCham CEO Business Forum. Acesta…

- Gigantul Forvia (care deține și fabricile HELLA in Romania) se pregateste sa reduca aproximativ 13% din forta sa de munca din Europa in urmatorii cinci... The post Grupul global Forvia, care deține și fabrica HELLA din Arad, a anuntat ca va taia 10.000 de posturi. Inca nu se știe care va fi situația…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…

- Ne pregatim pentru cel mai greu episod de iarna din acest sezon si asta dupa o zi in care temperaturile au batut recorduri istorice. Meterologii anunta ninsori, viscol, vant si ger in urmatoarele zile. Si in Capitala va ninge in urmatoarele ore, stratul de zapada va depasi zece centimetri. Valul…