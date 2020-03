Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Direcției de Transport la MEI, Radu Rogovei, a vorbit despre fenomenele care au loc la nivel mondial privind siguranța rutiera. Anual, in lume, mor 1 400 000 de oameni in accidente rutiere, iar pe drumurile din Moldova, in 2019, au decedat 276 de persoane.

- Lumea se confrunta cu un virus de gripa care ar putea degenera intr-o mare pandemie. Cum a aratat ultima mare pandemie de gripa de acum 100 și mai bine de ani - marea pandemie de "gripa spaniola" de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Aceasta pandemie s-a soldat cu un numar urias de morti, potrivit…

- Milioane de oameni din intreaga lume sarbatoresc astazi Ziua Indragostitilor, cunoscuta și ca sfantul Valentin. O legenda spune ca Valentin a fost un preot crestin de la curtea imparatului roman Claudius al II-lea, cel care a interzis casatoriile.

- Sculpturile din curtea Muzeului de Arta al Romaniei au fost "imbracate" pentru doua saptamani. Stilistul lor a fost vedeta Geanina Corondan, care a dat astfel startul unei campanii de sensibilizare a populatiei fata de persoanele fara adapost si fața de problemele pe

- 15 orase din China au fost inchise pentru a opri raspandirea coronavirusului care afecteaza acum peste 1200 de persoane in tara. Restrictiile de calatorie afecteaza acum peste 57 de milioane de oameni, relateaza CNN.

- Pana acum, in China au murit 26 de oameni și mai mult de 900 sunt infectați, dar medicii spun ca numarul real ar fi putut sa ajunga deja la mii de cazuri. Doctorul Eric Toner, de la Johns Hopkins, a declarat ca nu a fost deloc surprins cand a aflat de coronavirus, la sfarșitul lunii decembrie. …

- Aproape 2 milioane de oameni din Hong Kong au experimentat simptome ale sindromului post-traumatic in lunile in care s-au desfasurat protestele pro-democratie, potrivit unui studiu publicat in jurnalul medical The Lancet.

- Dezastru, deznadejde si teama pentru viitorul planetei. Asta a simtit echipa Observator de cum a ajuns pe continentul de foc. In mijlocul apocalipsei australiene, colegii mei, Laurentiu Radulescu si Cosmin Herea, resimt teroarea in care milioane de oameni traiesc deja de cateva saptamani. Situatia e…