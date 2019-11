Stiri pe aceeasi tema

- Nu imi dau seama pe cine și de ce o fi suparat FC Petrolul la Comisia Centrala de Arbitri, dar – de la o vreme – echipa „lupilor” are parte numai de arbitraje execrabile. Daca, in campionatul precedent al Ligii a II-a, mai nimic de reproșat, acum, chiar și la meciurile de pe teren propriu [...]

- Deși este dificil de apreciat care echipa sta cel mai bine in ierarhia actuala a campionatului Ligii a II-a de fotbal, de cand cu atatea meciuri amanate, și FC Petrolul avand doua, plus retragerea din intreceri a Daco-Geticii București, care a mai bulversat, la randul sau, clasamentul, unele rezultate…

- Suparați, mai mult ca sigur, pe rezultatele echipei lor favorite din campionatul ligii secunde, FC Petrolul Ploiești, suporterii „lupilor” au fost foarte reticenți in privința calificarii la capatul meciului de la Cluj, cu formația din al treilea eșalon Sanatatea Grup Servicii Publice. Asta s-a ințeles…

- Am fost vineri, 25 octombrie 2019, la derbiul turului campionatului Ligii A Prahova, care a opus gazdelor de la CS Petrolul 95 Petrosport pe liderul ierarhiei la zi, CSO Plopeni, o grupare cu pretenții avand deplina acoperire la caștigarea acestei ediții a eșalonului de elita al AJF-ului local. Deși,…

- Recent, se știe deja, ultrașii de la cele doua peluze ale arenei Ilie Oana au protestat fața de programarea necorespunzatoare, in percepția lor, a meciurilor echipei de suflet, FC Petrolul Ploiești, absentand astfel de la deplasarea de la Galda de Jos, din Cupa Romania, și chiar de la jocul de acasa…

- Din cauza unui joc tot mai fara sare și piper, nu numai a lipsei rezultatelor așteptate pentru o candidata asumata la promovarea in primul eșalon, suporterii Petrolului nu și-au disimulat deloc supararea pe favoriții lor. Ba mai mult, au declarat chiar… greva intru susținerea echipei, la deplasarea…

- Joi, 10 octombrie 2019, ora 23.00, sau cam așa, nu mai țin minte chiar exact, dar nici nu are mare importanța așa ceva, holul dinspre vestiarul Petrolului, atunci insa al echipei naționale „U 21” a Romaniei, cea care tocmai terminase victorioasa meciul cu reprezentativa similara a Ucrainei. Un meci…

- La cata pasiune este in jurul Petrolului, a nu scrie in fiecare zi ar fi un nonsens. De asta, m-am gandit ca a le oferi suporterilor cate-un text nici scurt, da nici lung, de luni pana duminica, saptamana dupa saptamana, luna de luna, an dupa an, va fi o bucurie ca echipei lor de suflet [...]