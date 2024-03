Stiri pe aceeasi tema

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a invins astazi, 2 martie, formația CSC Dumbravița, in etapa a XVII-a a Ligii a II-a. Pietrenii se mențin pe locul 6 in clasament, loc care asigura prezența in play-off. CSM Ceahlaul a caștigat cu scorul de 2-0 (1-0), marcatori fiind Cortelezzi (14) și Llullaku (60-P). In aceasta…

- SCM Zalau a susținut vineri ultimul meci de verificare dinaintea reluarii campionatului Ligii a III-a de fotbal. Formația pregatita de Cristian Lupuț a intalnit Unirea Alba Iulia intr-o partida desfașurata pe stadionul din Zlatna. Ambele echipe și-au trecut in cont cateva situații de a marca, dar partida…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț vizeaza DOAR victoria in partida cu CSC Dumbravița. Meciul, care conteaza pentru etapa a XVII-a a Ligii a II-a, va avea loc sambata, 2 martie, cu incepere de la ora 11:00, pe stadionul municipal ”Ceahlaul” din Piatra Neamț. Matei MORARU – Catalin ANTON – Stefan KRELL Pietrenii…

- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o dramatic pe CFC Arges cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal. Ciucanii au marcat golul victoriei la ultima faza a meciului, prin Akos Nistor (90+5). Janos Nagy (18) a deschis scorul…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a organizat astazi, 14 februarie, prima conferința de presa din acest an. Aceasta survine la cateva zile de la revenirea din cantonamentul din Antalya și cu 8 zile inaintea reluarii campionatului (22 februarie, in deplasare, cu Concordia Chiajna). Marius CONSTANTIN, Catalin…

- Federația Romana de Fotbal și televiziunile deținatoare de drepturi tv au stabilit programul transmisiunilor rundei cu numarul 16 din Liga 2, prima din 2024. Partida AFK Csikszereda Miercurea Ciuc-FC Argeș va avea loc luni, 26 februarie, de la ora 17.00, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, confruntarea…

- Jurgen Klopp a oferit un moment amuzant la conferința de presa de dinaintea meciului Arsenal – Liverpool. Arsenal – Liverpool se joaca duminica, de la 18:30. Partida din etapa a 23-a din Premier League va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport. Neamțul, aflat la ultimul…

- Xavi (43 de ani) a anunțat ca nu ia in calcul plecarea de la Barcelona și s-a contrat cu un jurnalist la conferința de presa: „In urma cu o luna eram Ferguson, iar acum sunt aproape sa fiu dat afara. Echipa are nevoie de stabilitate in era post-Messi și cu o situație financiara foarte complicata”. Xavi…