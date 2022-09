Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj - FCU Craiova 1-1 | Marius Croitoru, antrenorul oltenilor, e de parere ca rezultatul de la Mediaș este unul echitabil. De asemenea, tehnicianul in varsta de 41 de ani susține ca alb-albaștrii lucreaza in aceste zile la aducerea unui inlocuitor pentru Andrea Compagno, transferat de FCSB in schimbul…

- Gabriel Iancu (28 de ani), atacantul celor de la FCU Craiova, a marcat un gol superb din lovitura libera in prelungirile primei reprize a deplasarii cu U Cluj. Formația lui era condusa cu 1-0 in acel moment. Gabi Iancu se simte tot mai bine sub comanda lui Marius Croitoru. Plecarea lui Compagno la FCSB…

- FCU Craiova s-a impus cu 1-0 in meciul cu Sepsi, la capatul unui joc cu doua goluri anulate de VAR și unul validat cu „cantec“. Antrenorul gruparii din Banie, Marius Croitoru, a criticat deciziile luate de catre arbitri și a vorbit din nou despre deficiențele sistemului VAR. „Am așteptat cu toții sistemul…

- Cat de mult a așteptat și a dorit iubitorul de fotbal ploieștean aceasta victorie! Și cat de frumos a venit ea, intr-o seara in care stadionul „Ilie Oana” a fost neincapator! PETROLUL – Rapid s-a terminat 1-0, superioritatea afișata nejustificat de echipa lui Adrian Mutu fiind taxata de petroliști,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- FCU Craiova a pierdut, scor 1-2, la Constanța, cu Farul, iar antrenorul oaspeților, Marius Croitoru nu s-a impacat deloc cu rezultatul final. El a criticat prestația arbitrului Iulian Calin, subliniind ideea ca l-a vanat ca sa-l elimine. „Greșeala la golul doi. Este corner și iau gol. E simplu. El (n.r.…

- FCU Craiova a susținut, in aceasta dimineața, de la ora 10:30, un amical cu CSM Slatina, nou-promovata in Liga 2. Partida, disputata in baza de pregatire a formației din Banie, s-a terminat cu victoria trupei pregatite de Marius Croitoru, scor 5-0 (1-0). Goluri marcate de Compagno (19 - penalty, 58),…