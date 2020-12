Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Buzau a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce polițiștii au descoperit ca deținea ilegal o arma automata și zeci de cartușe aferente acesteia. Potrivit unor surse judiciare, cel reținut este Adrian Oprea, zis ”Tyson de la Buzau”, personaj cunoscut in lumea interlopa din Buzau.…

- Un barbat din judetul Buzau a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce politistii au descoperit ca detinea ilegal o arma automata si zeci de cartuse aferente acesteia. Potrivit unor surse judiciare, cel retinut este Adrian Oprea, zis ”Tyson de la Buzau”, personaj cunoscut in lumea interlopa din Buzau.

- Aceștia pot dona ghetuțe de iarna, care vor ajunge la copiii din Buzau, Glodeanu Siliștea și Vadu Pașii. Spiritul sarbatorilor se simte deja la Buzau, nu doar datorita iluminatului festiv, ci și unei campai umanitare derulate la nivel național, careia i s-au alaturat și doua organizații buzoiene.…

- In aceasta dimineata, la ora 03:15, pompierii buzoieni au intervenit cu patru autospeciale de lucru cu apa și spuma, și o ambulanța S.M.U.R.D., pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un parc de dezmembrari auto pe raza localitații Vadu Pașii, județul Buzau. Intervenția s-a desfașurat…

- In aceasta dimineata, la ora 03:15, pompierii buzoieni au intervenit cu patru autospeciale de lucru cu apa și spuma, și o ambulanța S.M.U.R.D., pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un parc de dezmembrari auto pe raza localitații Vadu Pașii, județul Buzau. Intervenția s-a desfașurat…

- Noul pod peste raul Buzau prinde contur. Macarale uriașe ridica pe piloni ultimele doua tabliere grele de cateva zeci de tone. Se lucreaza susținut la ultimile secțiuni ale tablierului noului pod de la Vadu Pașii. Ultimele doua tabliere sunt montate zielele acestea pe pozții cu macarale de mare capacitate,…

- Noul pod peste raul Buzau prinde contur. Macarale uriașe ridica pe piloni ultimele doua tabliere grele de cateva zeci de tone. Se lucreaza susținut la ultimile secțiuni ale tablierului noului pod de la Vadu Pașii. Ultimele doua tabliere sunt montate zielele acestea pe pozții cu macarale de mare capacitate,…

- Un polițist din cadrul IPJ Buzau, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile si trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat il acuza pe politist ca, in calitate de agent al Serviciului Rutier, a incercat sa isi ajute un prieten care conducea…