Twitter va afişa mai mult conţinut de la persoane pe care utilizatorii nu le urmăresc Justificand decizia prin faptul ca vrea sa ofere utilizatorilor cel mai bun continut, o expresie folosita frecvent si de cei de la Instagram, Twitter anunta cresterea numarului de postari de la alte persoane decat cele urmarite, pe care utilizatorii le vor vedea. Aceasta modificare va face, in acelasi timp, loc pentru mai multe postari recomandate, pentru care, cel mai probabil, multe conturi vor plati din dorinta de a avea o expunere mai mare. Deja utilizatorii au observat o crestere a numarului postarilor de la persoane pe care nu le urmaresc in versiunea algoritmica a fluxului de continut.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

