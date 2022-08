Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta plangere confidentiala nu este inca disponibila publicului. In ceea ce promite a fi o escaladare a bataliilor legale, seful Tesla si-a depus contra-actiunea la scurt timp dupa ce judecatorul care supravegheaza procesul Twitter a decis data de 17 octombrie pentru inceperea procesului. Una dintre…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- Democrații s-ar putea confrunta cu pierderi majore in alegerile cruciale de la jumatatea mandatului din acest an, in timp ce republicanii urmaresc sa recucereasca Camera Reprezentanților și Senatul in noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cei mai mulți americani nu il mai vor pe Joe Biden in funcția de președinte, insa nici Donald Trump nu este mai prejos. Un sondaj publicat vineri și citat de EFE arata ca șapte din 10 americani nu vor ca presedintele SUA, Joe Biden, sa candideze pentru un al doilea mandat, scrie Agerpres. Sondajul a…

- Sapte din 10 americani nu vor ca presedintele SUA, Joe Biden, sa candideze pentru un al doilea mandat, potrivit unui sondaj dat publicitatii vineri, conform caruia o treime dintre respondenti considera ca liderul american este mult prea in varsta, transmite EFE, preluata de Agerpres. Sondajul, realizat…

- Sapte din zece americani nu vor ca presedintele SUA, Joe Biden, sa candideze pentru un al doilea mandat, potrivit unui sondaj. O treime dintre respondenti considera ca liderul american este mult prea in varsta, transmite EFE, citata de Agerpres.Sondajul, realizat in comun de Centrul de Studii Politice…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat in Congres ca a orchestrat „o tentativa de lovitura de stat" prin asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC. Este vorba de prima ancheta in legatura cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii lui Trump, instigati de presedinte,…

- Intensificarea dezinformarii in jurul invadarii Ucrainei de catre Rusia, pe care Moscova o numeste ”operatiune militara speciala”, face parte dintr-o noua politica care subliniaza modul in care Twitter va aborda dezinformarea in timpul crizelor. Platformele de social media s-au confruntat cu un control…