Twitter elimină conturile inactive Platforma de socializare Twitter va elimina conturile care sunt inactive de cativa ani, a anuntat CEO-ul companiei, Elon Musk. Musk a precizat ca utilizatorii de pe platforma de microblogging ar putea observa o scadere a numarului de urmaritori. Conform politicii Twitter, utilizatorii ar trebui sa se conecteze la contul lor cel putin o data la […] The post Twitter elimina conturile inactive appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Musk a adaugat ca utilizatorii de pe platforma de microblogging ar putea observa o scadere a numarului de urmaritori. Conform politicii Twitter, utilizatorii ar trebui sa se conecteze la contul lor cel putin o data la 30 de zile pentru a evita eliminarea definitiva din cauza inactivitatii prelungite.…

- Platforma de socializare Twitter va elimina conturile care au fost inactive timp de mai mulți ani, a declarat luni, intr-un tweet, directorul general Elon Musk, scrie Reuters. Musk a adaugat ca utilizatorii de pe platforma ar putea inregistra o scadere a numarului de urmaritori. Potrivit politicii Twitter,…

- Jan Lipavsky, ministrul ceh de externe l-a numit pe Serghei Lavrov „un clovn” și a afirrmat ca liderii Rusiei teroriste ar trebui sa fie judecați, ca raspuns la comentariile diplomatului rus legate de președintele ceh, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Lipavsky a scris pe Twitter ca „declarațiile clovnului…

- TikTok, Twitter, Facebook, Google, and Amazon are facing rising pressure from European authorities as London and Brussels advanced new rules on Tuesday to curb the power of digital companies, according to France24. They’re among those on a list of the 19 biggest online platforms and search engines that…

- Ministerul britanic al Apararii a postat pe Twitter un videoclip ce arata pregatirea tanchiștilor ucraineni pentru utilizarea tancurilor Challenger 2 in lupta, relateaza BBC. Dupa cum spun instructorii, sarcina lor este de a oferi cat mai multe cunoștințe și abilitați in utilizarea tancurilor Challenger…

- Doua avioane Wizz Air s-au ciocnit, marți, pe platforma Aeroportului Suceava. Potrivit presei locale, unul dintre avioane, care urma sa zboare spre Dortmund, a lovit cu aripa stabilizatorul orizontal al unei alte aeronave Wizz Air, aflata pe platforma aeroportului, in timpul manevrarii la sol. In urma…

- Un angajat al Twitter a apelat la platforma online de socializare pentru a afla daca a fost sau nu concediat. Barbatul l-a intrebat pe Elon Musk daca a fost dat afara din poziția pe care o ocupa in companie. Ce i-a raspuns fondatorul Tesla.

- TikTok, Twitter, Facebook and Instagram have now confirmed they will face the strictest rules under the EU’s content-moderation law, the Digital Services Act (DSA), according to Politico. Online platforms have until Friday at midnight to reveal how many Europeans use their services under the DSA. Platforms and…