Twitter cere utilizatorilor să aibă un cont pe platforma de socializare pentru a vizualiza tweeturi Utilizatorilor care incearca sa vada continutul de pe platforma li se va cere sa se inregistreze pentru un cont sau sa se conecteze la un cont existent pentru a vedea tweet-urile lor preferate. ”Au fost furate date atat de mult incat a degradat serviciul pentru utilizatorii normali!” a spus Musk intr-un tweet. El a adaugat ca sute de organizatii sau mai multe folosesc datele Twitter ”extrem de agresiv”, afectand experienta utilizatorului. Musk si-a exprimat anterior nemultumirea fata de firmele de inteligenta artificiala precum OpenAI, proprietarul ChatGPT, care folosesc datele Twitter pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

