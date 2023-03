Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – „Am primit de la Parchet masuri suplimentare in situatia juridica pe care domnul Tutu o are si atunci s-a intrunit azi Consiliul si la finalizarea concediului de odihna, 14 martie, el va fi revocat din functie. Domnul Tutu a solicitat concediu de odihna. Practic primeste salariu pe perioada…

- Consiliul de Administratie al companiei ROMARM a decis demiterea din functie a directorului general al companiei, Gabriel Tutu, aflat sub control judiciar in dosarul maștilor neconforme livrate catre spitalele MApN, incepand din 14 martie, a informat news.ro.„Avand in vedere evolutia evenimentelor cu…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat marti, 28 februarie, intr-o conferinta de presa, ca activitatea Romarm continua cu o directoare interimara, iar Gabriel Țuțu, aflat sub control judiciar in dosarul maștilor neconforme, „este in continuare in concediu”. „Activitatea Romarm continua. Am…

- ”Activitatea Romarm continua. Am solicitat Parchetului General clarificari privind statutul juridic, am primit aceste clarificari. Compania Romarm functioneaza cu o conducere interimara. Doamna director economic are mandat sa reprezinte societatea. Consiliul de Administratie a luat act de raspunsul…

- Intrebat de jurnaliști de ce se afla la DNA, Nasui a precizat ca in momentul in care era ministru a sesizat neregulile de la Romarm și a facut demersuri pentru inlaturarea din funcție a lui Gabriel Tutu. "Eu am inceput procedurile de demitere si ele au fost oprite de cei care au venit dupa. Uitati-va…

- Instituția condusa de Florin Spataru a solicitat companiei Romarm sa trimita o scrisoare catre instante pentru a clarifica situatia juridica a directorului general, Gabriel Tutu, in contextul in care seful Romarm este cercetat de DNA in dosarul mastilor neconforme.„Am solicitat companiei Romarm sa trimita…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, s-a prezentat luni, 6 februarie, la Directia Nationala Anticoruptie, a informat Agerpres. El este audiat in dosarul in care sunt cercetati fostul selectioner al naționalei de fotbal, Victor Piturca, fiul acestuia, Alexandru Piturca, si directorul…

- Fiul fostului selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, Alexandru, a fost fost pus sub control judiciar, deși procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 30 de zile. Aceeași nasura s-a luat și impotriva directorului Romarm, Gabriel Țuțu. Anchetatorii DNA ii acuza de fapte de mare corupție, care…