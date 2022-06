Tursim: Cele mai bine păstrate secrete ale Italiei Italia este probabil una dintre cele mai frumoase și istorice națiuni europene, cu o istorie, o cultura și un patrimoniu bogat! Țara ii atrage pe turiști de multa vreme deja. Dar daca credeți ca ați vazut și ați facut totul, nu e chiar așa. Nu veți gasi aceste locuri in niciuna dintre carțile de calatorie, deoarece Italia a protejat aceste orașele mici și secrete cu toata inima și sufletul sau! Verona, Veneto Majoritatea dintre noi trebuie sa fi citit faimoasa piesa tragica a lui Shakespear, Romeo și Julieta. Dar știați ca scena piesei se petrece in Verona, in Italia? Și acesta este unul dintre… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A intrat in vigoare noul cod european de bune practici pentru combaterea dezinformarii. Ce cuprinde acesta Noul cod al bunelor practici pentru combaterea dezinformarii pe internet pe care Comisia Europeana l-a convenit cu marile companii din sectorul internetului a intrat joi in vigoare, a anuntat intr-un…

- Google l-a suspendat pe inginerul de software Blake Lemoyne, care a ajuns la concluzia ca inteligenta artificiala (IA) LaMDA a companiei are propria sa constiinta. Acest lucru a fost raportat de The Washington Post sambata.

- Doar un sfert dintre elevii romani au un nivel mediu funcțional al competențelor digitale, adica pot folosi tehnologia singuri, insa doar cand au sarcini bine definite, cum ar fi trimiterea unui e-mail sau un banal Google search. Asta arata un raport al literației digitale realizat de Brio, platforma…

- Diana Ross colaboreaza cu Tame Impala pentru “Turn Up The Sunshine”. Acesta este primul single din coloana sonora originala a filmului “Illumination’s Minions: The Rise of Gru”, noua comedie din cea mai mare franciza animata din istorie, care urmeaza sa fie lansata vineri, 1 iulie, pentru a coincide…

- ​Google a confirmat un zvon despre care s-a vorbit in ultimele luni: Pixel Watch va exista, va fi lansat la toamna și va avea o puternica integrare cu Fitbit, compania pe care Google a cumparat-o acum cațiva ani, cu doua miliarde dolari.

- Parcul de Aventura „Dynamis” din Alba Iulia a fost miercuri, 27.04.2022, punctul de atracție pentru elevii din clasa I A a Colegiului Național Traian Vuia din Caransebeș. Curiozitatea și interesul copiilor s-a remarcat inca din primele clipe in care aceștia au pașit in parc. Aceștia au fost captați…

- Un Institut de Informatica, Inteligenta Artificiala si Tehnologie (INSAIT) a fost inaugurat luni la Sofia. El a fost creat in parteneriat cu cele mai mari doua universitati de tehnologie din Elvetia: ETH Zurich si Institutul Federal Elvetian de Tehnologie din Lausanne (EPFL). Google, Amazon si DeepMind…

- Se pare ca abonamentele sunt la moda si nu doar jocurile trec la conceptul de „produs ca un serviciu”, ci si produsele hardware. Reputatul editor Mark Gurman de la Bloomberg scrie ca Apple pregateste o noua modalitate de a cumpara iPhone-uri si alte dispozitive Apple fara sa platesti suma completa pe…