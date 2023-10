Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția Brancuși de la Muzeul de Arta din Timișoara, una din principalele atracții ale Capitalei Culturale a Europei, s-a deschis sambata, 30 septembrie, pentru public. La eveniment au participat premierul Marcel Ciolacu și ministrul Culturii, Raluca Turcan.

- Pepiniera – 1306 plante, instalația verde-urbana a sarbatorit pragul de 150.000 de persoane care au vizitat-o, in cele șapte luni de existența in centrul Timișoarei. Este cel mai vizitat obiectiv din programul Capitalei Culturale a Europei 2023

- La inițiativa lui Erwin Bausche, un banațean originar din Dudestii Vechi, județul Timiș, dar care traiește de doua decenii in Germania, Timisoara continua sa fie impanzita de pianine. In anul Capitalei Culturale a Europei au ajuns peste 50 de instrumente.

- Lepa Brena va concerta la Timisoara, in 16 septembrie, in parcarea de la Iulius Town (dinspre Bulevardul Antenei). Evenimentul este organizat de Fundația Academica Culturala din programului Light Over Border, finanțat de Consiliul Județean Timiș in cadrul Capitalei Culturale a Europei 2023, a anunțat…

- In 1984, pe Arena „1 Mai“ din Timisoara, cantareața iugoslava Lepa Brena a cantat in fata a peste 50.000 de oameni. A fost unul din cele mai importante concerte din cariera Divei din Balcani. Vedeta din fosta Iugoslavia revine in Timișoara, care este Capitala Culturala a Europei 2023.

- Cei 100 de ani de istorie ai campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt surprinși intr-un eveniment cultural special, de arta și arhitectura, la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura. Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului…

- Sarbatoare in turnul-pepiniera. Peste 100.000 de persoane au urcat in controversata structura din Piața Victoriei. Conform unui sondaj realizat de Universitatea de Vest, cei mai mulți care s-au bucrat de turnul din centrul Timișoarei au fost turiștii.