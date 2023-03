”Turnat“ de un concetățean, un bărbat din Braniștea a fost amendat pentru că a aruncat gunoaie Un barbat din localitatea Braniștea a fost amendat dupa ce un localnic l-a surprins aruncand gunoaie pe o pașune din localitate. „Susținem și incurajam spiritul civic al cetațenilor din județul Bistrița-Nasaud! Un cetațean de buna credința din Braniștea a surprins un concetațean care a abandona deșeuri la marginea pașunii din localitatea Braniștea și a sesizat Postul de Poliție din localitate. Pe baza cercetarii faptelor suprinse, numitului S.Ș. i s-a aplicat o amenda pentru depozitari necontrolate de deșeuri. Felicitam atat pe cetațeanul care a facut sesizarea catre autoritațile publice locale,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

