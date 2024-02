Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Josenii Bargaului a fost gasit fara suflare, miercuri, in apa raului Bistrița. Polițiștii cerceteaza imprejurarile in care a survenit decesul acestuia. In aceasta dupa-masa, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca o persoana…

- Alerta la Constanta! Barbat de 35 de ani, gasit mort in casa: Pe trupul sau politistii au descoperit urme de violentaUn barbat in varsta de 35 de ani a fost gasit mort intr-o locuinta din Constanta, iar pe trupul sau politistii au descoperit urme de violenta, anunța news.ro. Reprezentantii…

- Nr. 316 din 15 decembrie 2023 URMARIT INTERNATIONAL, DEPISTAT DE POLITISTII BISTRITENI Un barbat de 32 ani, cercetat pentru omor, pe numele caruia autoritatile spaniole au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de politistii din Bistrita Nasaud.Ieri, 14 decembrie a.c., politistii Serviciului…

- Antebrațul gasit noaptea trecuta in zona Dragoslavele din județul Argeș, in apropierea raului Dambovița, aparține, potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, unui barbat in varsta de 53 de ani din București. Ce alt detaliu au mai descoperit anchetatorii.

- Un barbat a fost ranit grav intr-un accident rutier care a avut loc, miercuri, in localitatea Catcau, el fiind preluat de un elicopter SMURD si transportat la spital, se arata intr-o informare a ISU Cluj, potrivit Agerpres."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente la un…