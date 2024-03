Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din Ocna Mureș, condamnat dupa ce a aruncat cu un topor intr-o mașina de poliție. Ce pagube a produs Un barbat din Ocna Mureș care a avariat o mașina de poliție cu un topor și-a aflat pedeapsa. Este vorba despre un caz care s-a produs in luna octombrie a anului 2020, dar care a fost finalizat…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta, dupa ce un barbat și-ar fi amenințat sora cu un topor. Oamenii legii au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie de 46 de ani, din localitatea Dragoieni, cu privire la faptul ca a fost amenințata, cu un topor, de catre fratele sau. Polițiști au stabilit faptul…

- Brigada de Politie pentru Transportul Public efectueaza cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt si a imprejurarilor in care un barbat de 46 de ani s-a aruncat in fata metroului, luni, in statia Orizont.

- Un șofer din Arad și-a vopsit mașina in așa fel incat sa semene cu una de poliție. A primit aproape 1.000 de lei amenda și actele mașinii i-au fost reținute.Polițiștii aradeni au oprit pentru control, joi, un autoturism care se deplasa pe Calea Radnei din orașul Arad. „Din verificari, a reieșit…

- Un barbat din Blaj s-a ales cu o amenda penala, in valoare de 4.000 de lei, in urma unui scandal cu un vecin de bloc, care i-a reproșat ca folosește liftul impreuna cu cainele sau. Cei doi locuiesc in același complex de locuințe, denumit popular „blocul-turn” și sunt in conflict de mai multa vreme in…

- Un barbat din Bihor, trimis in judecata pentru ca a omorat catelusa vecinilor, care i-a intrat in curte, a fost condamnat la amenda penala si obligat sa le plateasca vecinilor daune morale si onorariul avocatului, iar statului cheltuielile cu ancheta si procesul.

- O tanara din Neamț a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt cu dureri la urechea stanga dupa ce un barbat i-a aruncat o petarda in autoturism, potrivit informațiilor transmise miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Amenda uriașa pentru un barbat care a aruncat gunoiul intr-un loc nepermis, in Gorj. Persoana, surprinsa de polițiști in timp ce descarca dintr-o autoutilitara mai multe deșeuri, e buna acum de plata.