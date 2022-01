Doi turisti au fost surprinsi, in aceasta seara, de o avalansa in zona varfului Negoiu din muntii Fagaras, la o altitudine de circa 2.300 de metri. Conform primelor date, unul dintre turisti a suferit leziuni traumatice la picioare, iar celalalt a reusit sa iasa din avalansa, fara a acuza dureri sau traumatisme vizibile. Salvarea celor doi turiști a fost o echipa a Salvamont Sibiu care se afla aproape de locul in care acestia sunt blocati, a anuntat Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU). Conform primelor date, primite de la DSU, unul dintre turisti a suferit leziuni traumatice la picioare,…