Turiști înzăpeziți, salvați de jandarmii din Bistrița-Năsăud Jandarmii montani Colibița au intervenit in sprijinul unor turiști care au ramas blocați cu autoturismul pe un drum forestier din zona Irimiile de Jos, anunța Jandarmeria Bistrița-Nasaud, potrivit Mediafax. Citește și: Se complica situația pentru sistemul sanitar din Romania: Au aparut primele cazuri de gripa ‘normala’ Jandarmii montani i-au sprijinit pe turiști dar in același timp i-au explicat proprietarului autovehiculului faptul ca este interzisa circulația cu autovehicule in fondul forestier fara acordul administratorului, cel in cauza fiind sancționat cu un avertisment scris,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

