Turistă accidentată în Masivul Postăvaru. Avertismentul salvamontiștilor O femeie neechipata corespunzator a alunecat și a cazut, sambata, in timp ce cobora din Masivul Postavaru. Din pacate, majoritatea turiștilor care sunt prezenți pe munte sunt echipați inadecvat, iar astfel se expun riscului de a se accidenta, avertizeaza salvamontiștii brașoveni. Acest fapt a fost reflectat intr-un eveniment petrecut sambata, in Masivul Postavaru. O turista, echipata inadecvat, a alunecat și a cazut, in timp ce cobora de pe masiv. Aceasta a suferit un traumatism de membru inferior in zona gleznei. Salvatorii montani prezenți la locul solicitarii au preluat persoana in cauza și… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

