Turist atacat de urs în cort Un tanar de 39 de ani a vazut moartea cu ochii in noaptea de luni spre marti. Omul se afla cu cortul pe Valea Cerbului din Busteni cand a fost atacat de un urs. Ingrozit si ranit, turistul a cerut ajutor jandarmilor montani din Sinaia. "Jandarmii au ajuns la fata locului si au asigurat zona pana la sosirea unui echipaj de ambulanta, care i-a acordat ingrijiri medicale persoanei, aceasta prezentand o plaga la nivelul antebratului. De asemenea, patrula de jandarmi a ramas in zona pentru monitorizarea unor eventuale aparitii ale animalelor salbatice", arata Jandarmeria Prahova. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

