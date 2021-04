Stiri pe aceeasi tema

- Dupa calificarea echipei sale în semifinalele UCL, în dauna lui Bayern, Neymar a declarat ca se simte ”mult mai fericit ca înainte” la campioana Franței. Întrebat daca va ramâne la parizieni, brazilianul a raspuns ca ”PSG este o echipa grozava”.„Pentru…

- Navele de croaziera nu vor mai avea acces in centrul istoric al Veneției. Autoritațile italiene spun ca decizia a fost luata dupa ce UNESCO a insistat pentru protejarea patrimoniului. Astfel, potrivit presei italiene, marile nave de croaziera nu mai pot intra in canalul Giudecca al orașului Veneția,…

- CS Dinamo Bucuresti a anuntat luni ca handbalistul Cedric Sorhaindo, cu un palmares impresionant la FC Barcelona si la nationala Frantei, a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu gruparea bucuresteana. "Vedeta mondiala Cedric Sorhaindo a semnat cu Dinamo! Cel mai titrat handbalist…

- „Creșterea numarului de doze va permite vaccinarea pe scara larga din aprilie și va necesita mobilizarea unui numar mai mare de profesioniști competenți care sa vaccineze rapid persoanele relevante”, afirma The Haute Autorite de Sante (HAS), intr-un comunicat citat de Reuters.In context, autoritatea…

- Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, afirma ca autoritatile iau in calcul posibilitatea aparitiei unui al treilea val al epidemiei in Romania, cauzat de tulpina de SARS-CoV-2 aparuta initial in Marea Britanie, care este mult mai contagioasa, scrie News.ro, preluat de Hotnews.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a acuzat clubul Paris Saint-Germain ca incearca sa destabilizeze formatia catalana inaintea duelului lor din Liga Campionilor, sugerand un posibil transfer al lui Lionel Messi la campioana Frantei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Angel…

- Varianta extrem de contagioasa de coronavirus, depistata pentru prima data in Marea Britanie, este responsabila in prezent de pana la 20% dintre cazurile de infectare din zona metropolitana a Parisului. Anuntul a fost facut astazi de un reprezentant al retelei sanitare Assistance Publique-Hopital de…

- City Break in Europa – care sunt cele mai populare destinații in 2021? O vacanta de tipul city break intr-un oras cunoscut, precum Paris, Barcelona, Londra, Florenta sau Istanbul, este ideala pentru a profita de zilele libere nationale si a petrece clipe placute alaturi de cei dragi. Daca dispui de…