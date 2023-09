Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) iși exprima ingrijorarea cu privire la declarațiile contradictorii emise recent de catre cabinetul Primului Ministru respectiv Ministerul Finanțelor cu privire la acordarea voucherelor de vacanța. Aceste declarații discordante creeaza o incertitudine anxioasa…

- Tichetele de vacanța și cele de masa vor fi acordate numai angajaților din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 de lei brut. Tichetele de vacanța vor fi acordate numai angajaților din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 de lei brut,…

- Voucherele de vacanța au intrat in vizorul guvernanților in planul pentru masurile „de austeritate” pentru reducerea cheltuielilor la buget.Guvernul spera sa economiseasca 2 miliarde de lei pe an prin taierea voucherelor de vacanța, potrivit Realitatea PLUS. O alta varianta ar fi acordarea voucherelor…

- Veste proasta de la stat pentru bugetari. Ministrul de Finanțe a oferit noi informații privind voucherele de vacanța acordate bugetarilor. Care sunt masurile la care se gandesc autoritațile pentru reducerea cheltuielilor la buget? Cine sunt bugetarii afectați de masurile Guvernului? Ministrul de Finanțe…

- Eliminarea voucherelor de vacanta sau acordarea alternativa a banilor ar determina o prabusire a turismului intern cu 50%, avertizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Mai toate variantele de modificare a legislatiei privind acordarea voucherelor de care reprezentantii industriei…

- Asociația Naționala pentru Bauturi Racoritoare, care reunește cei mai mari producatori de bauturi racoritoare din Romania, reitereaza avertismentul ca introducerea unei noi taxe pentru bauturile racoritoare va avea un impact profund negativ atat asupra consumatorilor, prin scumpiri semnificative ale…

- ”Discutiile cu Comisia vor cuprinde elemente deja amintite public, primul dintre ele, posibilitatea de e reduce sau a modifica acea tinta de deficit bugetar si de a agrea un plan de masuri fiscale si de reducere a cheltuielilor”, a afirmat, miercuri, Ionuț Stroe, dupa sedinta conducerii PNL cu ministrii…

- Guvernul ar urma sa discute, vineri, despre pachetul de modificari fiscale necesare pentru a reduce deficitul bugetar. Printre acestea se numara majorari de taxe, precum si desființarea a 200.000 de posturi bugetare neocupate, in paralel cu reducerea cheltuielilor din ministere. Aceste masuri sunt luate…