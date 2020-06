Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care vin in Grecia – incepand de miercuri, 1 iulie – sunt obligati sa completeze un chestionar online – cu 48 de ore inainte – si sa obtina un cod QR care stabileste daca este necesar sa fie supusi unui test de depistare la sosire, relateaza AFP. Guvernul grec…

- A fost eliminata obligativitatea izolarii dupa reintoarcerea din 17 state Românii care vor sosi din 17 state europene nu vor mai intra în carantina sau autoizolare, iar zborurile catre si dinspre respectivele tari se vor relua, a decis Comitetul National pentru Situatii de Ugenta.…

- Italia a fost lovita grav de pandemia de coronavirus, iar multa vreme a fost considerata focarul Europei. Dupa masurile drastice luate de autoritați, in ultimele luni, lucrurile par sa se relaxeze. Astfel, Italia și-a redeschis granițele, iar turiștii nu o sa mai fie plasați in carantina, potrivit Euronews.Italia…

- Ministrul Turismului din Grecia anunța ca turiștii din 19 state vor putea vizita statul elen incepand cu 15 iunie. Romania este și ea pe aceasta lista, care poate fi completata, informeaza site-ul greekcitytimes.com. Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti…

- Miercuri, ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul „Repornirea turismului”, in care se precizeaza ca din 15 iunie Grecia va permite intrarea turistilor, initial din tarile alese „pe criterii epidemiologice”. Mai mult, Theoharis a declarat ca turistii care vin in Grecia nu trebuie…

- Sezonul turistic in Grecia va reincepe din 15 iunie, iar zborurile internationale vor fi reluate de la 1 iulie, anunta Guvernul de la Atena, potrivit agentiei Associated Press, anunța MEDIAFAX.Hotelurile se redeschid pe 15 iunie in Grecia, iar turistii din unele tari vor putea ajunge pe teritoriul…

- Grecia a pregatit un set de regulile provizorii pe care vor trebui sa le respecte turistii din acest sezon estival. Documentul a fost intocmit de Ministerul elen al Turismului si Organizatia Nationala de Sanatate Publica.

- Grecia vrea de la Comisia Europeana masuri care sa pregateasca redeschiderea in siguranta a frontierelor interne, intr-o incercare de a revitaliza sectorul turismului, a informat site-ul politico.eu, citand un document neoficial trimis de Atena oficialilor de la Bruxelles, informeaza publicatia Kathimerini.…