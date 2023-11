Turcul prins cu opiu la Calafat, condamnat cu executare Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare un cetatean turc de 53 de ani, deferit justitiei pentru trafic de droguri de mare risc. Pe 10 aprilie 2022, in tirul condus de barbat, politistii de frontiera de la Calafat au gasit aproape 39 kilograme de opiu. Drogurile erau invelite in plumb si ascunse in doua gratare de metal. Potrivit oamenilor legii, cetateanul turc transporta peste pentru societati comerciale din Franta si Italia. S-a prezentat la Puctul de Trecere a Frontierei Calafat in seara zilei de 10 aprilie 2022. Initial, politistii de frontiera… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

