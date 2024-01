Turcii nu au somn după Revelion. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă Un miting de cateva sute de mii de persoane – printre care si unul dintre fiii presedintelui turc, considerat un potential succesor al sau – s-a intins luni peste si in jurul podului Galata din Istanbul pentru a denunta „terorismul PKK si al Israelului” si pentru a-i sustine pe palestinienii din Gaza, potrivit unui jurnalist AFP. Potrivit agentiei oficiale Anadolu, citata de posturile de televiziune, „sute de mii” de manifestanti au raspuns in aceasta prima zi a anului la apelul unei platforme de peste 300 de organizatii si asociatii de a se aduna sub sloganul „Alaturi de martirii nostri, sprijin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

