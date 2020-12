Turcia va importa un vaccin anti-COVID din China Turcia a anuntat ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul fazei 3 a testelor clinice ale vaccinului CoronaVac realizate pe 7.371 de voluntari in Turcia. Este vorba despre rezultate preliminare, testele din faza 3 a vaccinului fiind in curs de desfasurare in Turcia. In ciuda absentei rezultatelor oficiale, precum si a studiilor publicate de producatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat joi ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3 a punerii lui la punct, noteaza AFP. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea…

- Vaccinul Chinei realizat de compania Sinovac Biotech are o eficiența de 91,25%, iar rata este foarte probabil sa creasca pe baza rezultatelor testelor finale, au spus joi cercetatorii turci, in timp ce țara este a doua dupa Brazilia care vine cu rezultate pentru candidatul chinezesc, relateaza Reuters.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a anunțat, vineri, ca pentru transportul vaccinului, dupa inceperea campaniei de imunizare, este foarte probabil sa fie folosite aeronave ale MapN.“Este foarte probabil sa fie folosite, atunci cand vom avea o cantitate…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…

- Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord aproba folosirea vaccinului anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Marea Britanie marcheaza astfel o premiera și devine prima țara din lume care aproba vaccinul anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Primele persoane care vor fi vaccinate…

- Turcia va semna un contract in zilele urmatoare pentru achizitia a circa 20 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 al companiei chineze Sinovac Biotech, a declarat ministrul sanatatii, Fahrettin Koca, in parlament, precizand ca Ankara se mai afla in discutii pentru cumpararea de doze din vaccinul…

- Studiul clinic realizat in Brazilia pentru vaccinul CoronaVac, produs de compania Sinovac din China impotriva Covid-19, a fost suspendat, dupa ce autoritatile sanitare au raportat un incident „advers sever”, conform Mediafax.

- Studiul clinic realizat in Brazilia pentru un vaccin produs de o companie din China impotriva Covid-19 a fost suspendat, dupa ce autoritatile sanitare au raportat un incident „advers sever”. Autoritatea de reglementare braziliana Anvisa a declarat ca incidentul a avut loc pe 29 octombrie, dar nu a oferit…