- Ultranationalistul Sinan Ogan a anuntat luni ca il va sustine pe presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, candidat la propria succesiune, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Turcia.

- Ultranationalistul Sinan Ogan a anuntat luni ca il va sustine pe presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, candidat la propria succesiune, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Turcia, preconizat sa se desfasoare duminica, potrivit France Presse. 'Noi il vom sustine pe Recep Tayyip…

- Sinan Ogan, candidatul care s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale din 14 mai, a anunțat ca il va susține pe actualul președinte Recep Tayyip Erdogan in al doilea tur de scrutin, programat pe 28 mai, scrie CNN.

- La alegerile prezidentiale din Turcia va fi necesar al doilea tur de scrutin, pe 28 mai, a anuntat luni Comisia Electorala Suprema (YSK), conform dpa. Seful YSK, Ahmet Yener, a anuntat decizia dupa ce rezultatele preliminare au indicat ca presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, a obtinut doar…

- Rezultatul strans dintre președintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de circa 20 de ani, și opozantul sau social-democrat, Kemal Kilicdaroglu, care conduce o coaliție formata din 6 partide, determina organizarea unui al doilea tur de scrutin,

- ​Turcia se indreapta spre un al doilea tur de scrutin, dupa ce președintele Recep Tayyip Erdogan l-a depașit pe rivalul sau din opoziție, Kemal Kilicdaroglu, in alegerile de duminica. Nici Erdogan, nici Kilicdaroglu nu au atins pragul de 50% necesar pentru a evita un al doilea tur de scrutin, care va…

- Presedintele in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca este "in mod clar in frunte" la alegerile prezidentiale, dar a spus ca este gata sa respecte un al doilea tur daca va fi necesar, transmite AFP.

- Alegerile prezidentiale si legislative din Turcia vor avea loc la 14 mai, asa cum a fost prevazut, a anuntat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in pofida seismului devastator din 6 februarie.