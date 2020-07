Turcia transformă în moschee Catedrala Sfânta Sofia. Reacția Unesco Exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu soarta fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul, care ar putea fi transformata din nou in moschee, UNESCO a invitat Turcia la dialog inainte de luarea unei decizii susceptibile “sa aduca atingere” valorii universale a acestui monument, care are in prezent statutul de muzeu si care a fost inclus pe […] The post Turcia transforma in moschee Catedrala Sfanta Sofia. Reacția Unesco appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

