Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul nu intentioneaza sa-si normalizeze relatiile cu Siria, a anuntat ministrul de externe al acestei tari din Golf, dupa ce presedintele sirian Bashar al-Assad a castigat un al patrulea mandat prezidential in urma unor alegeri care au avut loc saptamana aceasta si pe care opozitia siriana si…

- Turcia a emis joi un mandat de arestare impotriva unui 'nas' mafiot aflat in exil, care face sa tremure guvernul presedintelui Recep Tayyip Erdogan, acuzand, in filmulete devenite virale pe Youtube, inalti responsabili turci de diverse infractiuni, noteaza AFP. Intr-un scurt comunicat, parchetul…

- Jared Kushner a infiintat un grup pentru a promova relatiile dintre patru tari arabe si Israel, relatii normalizate in cadrul unor acorduri la incheierea carora el a contribuit in calitate de consilier al socrului sau, fostul presedinte american Donald Trump, a anuntat grupul miercuri, informeaza…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan si regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz, au discutat marti telefonic despre stadiul relatiei bilaterale, a informat presedintia turca, a doua conversatie intre cei doi lideri in mai putin de o luna, transmite Reuters. Turcia urmareste sa imbunatateasca legaturile…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat sambata ''terte parti'' ca se amesteca in problemele Turciei, in timp ce presedintele american Joe Biden a recunoscut oficial genocidul armean, relateaza AFP. ''Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care…

- Uniunea Europeana nu trebuie sa se angajeze in modernizarea Uniunii Vamale cu Turcia si in facilitarea vizelor daca presedintele Erdogan continua cu deriva sa autocrata, a declarat vineri seful diplomatiei luxemburgheze, Jean Asselborn, informeaza AFP. "Directia adoptata de Turcia este foarte ingrijoratoare.…

- Uniunea Europeana i-a cerut joi președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, dovezi privind bunavoința sa de a reînnoi relațiile dificile și a pus Ankara sub supraveghere pâna în iunie pentru a monitoriza asupra deteriorarii drepturilor și libertaților în Turcia, potrivit AFP.„Uniunea…

- Sefii institutiilor europene vor discuta vineri prin videoconferinta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan despre relatiile dintre UE si Turcia, care va fi unul dintre subiectele viitorului summit european, au anuntat joi purtatorii lor de cuvant, potrivit AFP. "Presedinta Comisiei…