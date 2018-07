Turcia: Premierul Binali Yildirim afirmă că starea de urgenţă ar putea fi ridicată mai devreme Starea de urgenta din Turcia ar putea fi ridicata inainte de 19 iulie, data la care urmeaza sa expire, a declarat miercuri premierul turc in exercitiu, Binali Yildirim, relateaza joi dpa. "Presupun ca guvernul va fi anuntat luni, cabinetul va incepe activitatea si starea de urgenta se va incheia", a declarat Yildirim pentru agentia de stiri Anadolu. "Probabil vom emite ultimul nostru decret maine (vineri) si vor exista masuri pentru a evita slabiciunile in lupta impotriva terorismului dupa ridicarea starii de urgenta", a adaugat el. Starea de urgenta a fost impusa in Turcia dupa tentativa de puci… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

