Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.500 de pui de flamingo au fost gasiti morti saptamana aceasta intr-un lac din provincia Konya, in centrul Turciei, ale carui ape au fost exploatate pentru lucrari de constructie care au redus astfel hrana faunei salbatice, relateaza miercuri EFE. Corpurile inerte a mii de pui de…

- In mai puțin de un deceniu, in lipsa gazelor din Marea Neagra, Romania va depinde de importuri pentru mai mult de jumatate din gazele consumate. Acum, in funcție de sezon, importurile au ponderi cuprinse intre zero și pana la 30%, atunci cand exista consum industrial bun și afara temperaturile sunt…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a deschis santierul pentru primul pod al proiectului „Canalul Istanbul”, un canal gigantic paralel cu stramtoarea Bosfor din Istanbul, initiativa condamnata de opozitie si aparatorii mediului, noteaza Le Figaro. „Astazi deschidem o noua pagina in istoria dezvoltarii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a deschis santierul pentru primul pod al proiectului „Canalul Istanbul”, un canal gigantic paralel cu stramtoarea Bosfor din Istanbul, initiativa condamnata de opozitie si aparatorii mediului, noteaza Le Figaro. „Astazi deschidem o noua pagina in istoria dezvoltarii…

- Turcia a inceput de marti sa injecteze oxigen in Marea Marmara pentru a evita moartea prin asfixiere a florei si faunei marine, amenintate de un strat de mucilagiu, care ii acopera suprafata de la sfarsitul lunii mai, relateaza EFE. "Mucusul de mare" se raspandeste in Marea Marmara, la sud…

- Poluarea și schimbarile climatice se numara printre factorii care determina apariția mucilagiului marin. Substanța acopera suprafata apei ca o patura si afecteaza vietațile marine.Sorin Manaila - Federația Pescarilor din Romania: „Vor avea molustele, crustaceele, rapanele de exemplu cat și ceilalți…

- Mucilagiul marin care a invadat Marea Marmara a patruns și in Marea Neagra, in ciuda eforturilor Turciei de a opri raspandirea acestui fenomen neobișnuit care amenința mediul marin. Experții spun ca in maximum 4 ani efectul ar putea fi „ingrozitor”, informeaza Green Report . Un strat gros de mucilagiu…

- Autoritatile turce au inceput o ampla actiune de curatare a mucilagiului marin ce a cuprins portiuni mari din Marea Marmara si s-a infiltrat pe portiuni limitate in Marea Egee si Marea Neagra. Turcia a format un comitet de coordonare si planificare reprezentat de institutii de stat si fundatii de mediu,…