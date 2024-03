Se deschide primul drum expres din Ardeal. Face parte din celebrul proiect Via Carpatia

Drumul expres Oradea – Autostrada A3 se intinde pe o distanța de peste 19 kilometri, avand un profil de drum expres pe o lungime de 16 kilometri. Drumul de legatura Oradea – Autostrada A3 se pregatește sa fie deschis traficului in saptamana urmatoare, potrivit autoritaților, marcand un moment important in cadrul proiectului Via Carpatia, o șosea de mare viteza care conecteaza nordul și sudul Europei. Aceasta inițiativa a fost asumata prin intermediul Inițiativei celor 3 Mari, la care Romania s-a alaturat. Este primul drum expres din Ardeal. Tronsonul Oradea – Autostrada A3 se intinde pe o distanța…