Turcia: autoritățile avertizează cetățenii să ia atitudine împotriva intoleranţei religioase în Europa Turcia si-a avertizat sambata cetatenii, recomandandu-le sa ia atitudine impotriva intolerantei religioase in Europa si a rasismului in Statele Unite, la o zi dupa un apel la vigilenta din partea tarilor occidentale cetatenilor lor in fata riscului de atentate pe teritoriul turc, noteaza AFP, citat de Agerpres.

