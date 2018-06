Turcia a retinut 14 persoane suspectate ca ar face parte din ISIS si care pregateau un atac terorist la Ankara inaintea alegerilor de duminica, anunta agentia de stat Anadolu, noteaza agenția Reuters, citata de News.ro. Nu au fost publicate mai multe detalii. Duminica vor avea loc alegeri prezidentiale si parlamentare in Turcia. Alegerile prezidentiale si The post Turcia a reținut 14 persoane care ar face parte din ISIS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .