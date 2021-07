Un autobuz in care se aflau miganți afgani, pakistaneși și din Bangladesh s-a rasturnat in aceasta dimineața, in estul Turciei. Cel puțin 12 persoane au murit și alte 26 au fost ranite, potrivit autoritaților locale citate de Reuters . Cei 12 decedati sunt unsprezece migranti si o persoana care le-a organizat transportul, au precizat autoritatile. At least 12 killed and 26 hurt after bus carrying Afghan, Pakistani and Bangladeshi migrants crashes in Turkey's Van Province pic.twitter.com/y9zxgXz3Qf — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 11, 2021 Accidentul s-a produs in districtul Muradiye, in apropierea…