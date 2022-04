Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un cetatean turc, arestat in februarie pentru trafic de droguri de mare risc. Pe 1 februarie, in tirul pe care barbatul il conducea, polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit 81 kilograme de opiu. Saptamana trecuta, Curtea de Apel Craiova a respins contestatia formulata de un alt cetatean turc, arestat pe 12 aprilie. In tirul condus de barbat, politistii de frontiera au descoperit aproape 39 kilograme de opiu. Primul transport de opiu a fost descoperit de politistii de frontiera din Calafat pe 1 februarie.…