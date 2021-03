Turcan: Sporurile au ajuns să fie subterfugii pentru majorări de salarii, unele necesare, altele forţate Sporurile au ajuns sa fie subterfugii pentru majorari de salarii, in loc sa duca la motivare si la cresterea eficientei institutiilor, iar in urma aplicarii unei noi Legi a salarizarii este posibil sa aiba venituri mai mici aceia care au acum venituri foarte mari, afirma ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea a aratat, in context, ca in sistemul public exista si venituri lunare de 50.000 lei net, suma reprezentand salariul si sporuri care pot ajunge la 80%. "Cei care vor putea avea venituri mai mici sunt cei care acum au venituri foarte mari. Sa stiti ca sunt si venituri de 50.000 de lei in mana,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

