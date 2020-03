Turandot, testamentul muzical al lui Puccini, intr-o noua montare pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 4 martie 2020, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Turandot" de Giacomo Puccini.



Regia, decorul, costumele si luminile poarta semnatura lui Mario de Carlo, iar coregrafia ii apartine Corinei Dumitrescu. Maestru de cor - Daniel Jinga, maestru cor de copii - Smaranda Morgovan, asistent de regie - Alexandru Nagy. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare.



"Turandot" este o opera in trei acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami si Renato Simoni, dupa o piesa de Friedrich Schiller, bazata pe un basm… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

