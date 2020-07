Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost condamnat, vineri, la patru ani de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu, in cazul elicopterului SMURD care s-a prabușit la Siutghiol, in 2014. Sentința Curții de Apel Constanța este definitive, noteaza…

- Pe 4 iunie, Judecatoria Sectorului 2 al Capitalei a comunicat, dupa 4 ani, prima decizie in cazul morții fostului fotbalist dinamovist Patrick Ekeng: un an și jumatate de inchisoare cu suspendare pentru medicul de pe ambulanța, Mihaiela Duța. Dupa aproape o luna, a venit și motivarea instanței.Judecatorii…

- Imagini șocante cu o tanara care s-a apropiat de un urs aflat pe marginea șoselei pentru a face fotografii cu masivul mamifer au fost publicate pe pagina de Facebook a jurnalistului Radu Tudor.Astfel, in timp ce discuta cu prietenii, fata s-a apropiat pas cu pas de urs, neconștientizand, parca, pericolul…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video in care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigand 'white power' ('puterea albilor'), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, potrivit DPA.Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri…

- Un barbat de 48 de ani din Braila a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru tentativa la omor dupa ce a atacat cu brutalitate o femeie in plina strada, lovind-o si taind-o cu un cutit, pentru ca aceasta nu a dorit sa aiba o relatie cu el.

- Primaria Ocna Mureș a transmis pe contul de Facebook al instituției, situația actualizata a cazurilor de infectare din oraș. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate doua noi cazuri de imbolnavire. Postarea primariei: ”In data de 9 mai 2020 in orașul Ocna Mureș situația este urmatoarea: de la inceputul…

- O femeie din județul Cluj, in varsta de 68 de ani, a sunat la 112, in ziua de Paște, și a anunțat ca nu mai are ce sa manance, informeaza stiridecluj.ro.Cazul a fost semnalat, pe Facebook, de un tanar. ”Aceasta batranica de 68 de ani, din comuna Baciu, județul Cluj, a sunat, ieri, in ziua de Paști,…