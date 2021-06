Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor G7 au indemnat China, la finalul summitului de la Cornwall, sa ”respecte drepturile omului” ale minoritații musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum și in Hong Kong, relateaza Agerpres , care citeaza AFP și Reuters. Aceștia s-au declarat in favoarea cooperarii cu Beijingul ”in…

- Liderii celor mai avansate economii ale lunii - Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia și Japonia – se intrunesc intre 11 și 13 iunie in Cornwall, Marea Britanie, pentru adiscuta aspecte legate de pandemia COVID-19, vaccinuri, probleme de mediu, relația cu Rusia și China…

- In urma ultimului turneu de calificare de la Debrecen, Federația Internaționala de Baschet a anunțat ca naționala feminina de baschet 3×3 a Romaniei se afla printre echipele calificate la Olimpiada de la Tokyo. Potrivit Federației Internaționale de Baschet (FIBA), echipele calificate la Tokyo sunt:…

- Spania, Italia, Portugalia, Grecia și Franța : cine poate intra și care sunt masurile locale care trebuie respectate. In vara anului 2020, in mijlocul pandemiei, foarte puțini turiști au indraznit sa calatoreasca in afara granițelor țarilor lor. Un an mai tarziu, criza este departe de a se fi incheiat,…

- Vaccinul Pfizer produce anticorpi care sunt capabili sa neutralizeze varianta indiana a noului coronavirus, insa cu o ‘eficienta usor redusa’, potrivit unui studiu realizat in laborator de cercetatori de la Institutul Pasteur din Franta, relateaza sambata AFP. La persoanele vaccinate cu doua doze de…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…

- Magiunul de prune Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state Foto arhiva Magiunul de prune de Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state, dupa ce a obtinut certificarea din partea Comisiei Europene cu indicatia geografica protejata. Potrivit unui comunicat, compania…

- Portugalia prelungeste pana pe 15 aprilie restrictiile de trecere a frontierelor sale pentru turisti, masura ce a fost pusa in aplicare la sfarsitul lui ianuarie, pentru a face fata exploziei de cazuri de COVID-19, a anuntat duminica Ministerul de Interne portughez, informeaza AFP, transmite AGERPRES…