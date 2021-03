Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus descoperita in Regatul Unit al Marii Britanii ar putea deveni in curand predominanta in toata lumea. Mutația britanica a Covid-19 este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Șeful programului de supraveghere genetica din Marea Britanie, Sharon Peacock, avertizeaza…

- Noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita prima data in regiunea britanica Kent starneste ingrijorari intrucat ea la randul ei sufera mutatii, astfel ca ar putea diminua protectia oferita de vaccinurile anti-COVID-19, a declarat directoarea programului britanic de supraveghere genetica…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si de compania AstraZeneca are eficacitate similara impotriva noii tulpini COVID depistata in Marea Britanie ca si impotriva variantelor aflate anterior in circulatie, a anuntat vineri universitatea britanica, transmite Reuters, citata de…

- Intr-o scrisoare trimisa Parlamentului, ministrul olandez al Sanatații, Hugo de Jonge, a informat ca analizele au stabilit faptul ca mutația britanica este cu 50% mai contagioasa decat varianta inițiala a virusului. In acest context, Guvernul a avertizat constant asupra riscului unui nou val de infectari,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au luat noi masuri pentru intrarea in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare vineri, ora 4:00 a.m. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile britanice,…

- Este posibil ca noua tulpina a virusului ce provoaca Covid-19 sa circule și prin Franța, a declarat astazi ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, deși teste recente nu au detectat-o in țara, potrivit Reuters.”Este absolut posibil ca virusul sa circule in Franța”, a declarat Veran la postul de…

- Pacientul a sosit „in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare.Guvernul italian a decis duminica suspendarea legaturilor aeriene cu Regatul Unit al Marii Britanii…

- Cercetatorii britanici incearca sa stabileasca daca rapida raspandire in sudul Angliei a unei noi variante de coronavirus care provoaca boala Covid-19 este legata de mutații cheie pe care le-au detectat la tulpina, relateaza Reuters. Mutațiile includ modificari ale importantei proteine ”țepușa” pe care…