- Un nou caz de infecție cu tulpina din Marea Britanie a fost confirmat la Suceava, la un barbat in varsta de 39 de ani. Este al patrulea caz confirmat in țara noastra și sunt așteptate rezultatele pentru alte 9 persoane.

- Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului, a declarat duminica expertul-sef in boli infectioase din SUA, dr. Anthony Fauci, potrivit DPA. “Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie are o crestere…

- Experti britanici in sanatate s-au declarat surprinsi sambata de comentariile premierului Boris Johnson care sugerau ca tulpina coronavirusului descoperita in Marea Britanie ar putea fi mai mortala, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Nu este inca "absolut clar" ca tulpina este legata de o rata…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca varianta coronavirusului SARS-CoV-2 detectata initial in Marea Britanie in luna decembrie provoaca de asemenea o mortalitate crescuta, in plus fata de faptul ca este mai contagioasa, relateaza AFP si Reuters. Guvernul din Regatul unit analizeaza…

- Focarul de coronavirus descoperit in periferia Beijingului include doua cazuri ale noii tulpini de origine britanica, mult mai contagioasa, au anunțat miercuri autoritațile sanitare locale, citate de AFP.Aceste cazuri descoperite in arondismentul Daxing sunt primele cazuri semnalate in capitala Chinei,…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca in Romania au fost analizate pana in prezent 76 de probe pentru a identifica noi tulpini de coronavirus. Potrivit datelor, pana acum a fost depistat un singur caz cu noua tulpina din Marea Britanie. „Pana la data de 17/01/2021 au fost raportate 76 secvențieri…

- Noua tulpina a COVID-19, descoperita in Marea Britanie, ar fi ajuns in Romania. La Institutul Matei Bals este internat un barbat venit zilele trecute din Regatul Unit care e suspectat c-ar avea noua forma a virusului SARS-CoV-2. Ministerul Sanatații vine cu clarificari in acest caz. Precizare de presa:…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat miercuri seara ca „ritmul abrupt” de raspandire a noii variante de coronavirus cere sa fie luate masuri „mai dure” in anumite regiuni, anunța news.ro. In cea mai mare parte a Angliei, scolile primare vor fi totusi redeschise saptamana viitoare,…